Plus Bad Kreuznach

Das besondere Sportfest des 1. KTC Bad Kreuznach: Spiel, Spaß und Sport für alle ohne Barrieren

Von Christine Jäckel

i Großen Spaß hatten die Teilnehmer auf den verschiedenen Parcours und beim Ausprobieren von Sportarten, mit oder ohne Rolli. Foto: Christine Jäckel

„Das ist einfach eine große Nummer, die ihr hier auf die Beine stellt: an alles denken, damit alle teilhaben können. Das bedeutet auch Hartnäckigkeit, darauf könnt ihr stolz sein!“ Das Kompliment von Landrätin Bettina Dickes ging an die Macher des Besonderen Sportfestes vom 1. Kreativen Tanzsportverein Bad Kreuznach (KTC) – an Christiane und Andreas Knoblach und ihr Team.