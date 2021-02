„Ich bin seitlich ausgerutscht, dabei hat sich der Schuss gelöst. Wahrscheinlich hatte ich noch den Finger am Abzug.“ Diese Sätze hat der 61-jährige Angeklagte aus Bingen, der sich wegen fahrlässiger Tötung einer 86-jährigen Frau während einer Drückjagd in Dalberg verantworten muss, in einem Telefongespräch mit dem Jagdpächter geäußert.