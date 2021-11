Das Hochwasserschutzprojekt in Hochstetten-Dhaun ist auf der Zielgeraden angekommen, die Deiche sind so gut wie fertig. Etwas im Schatten der Ortsumgehung der Bundesstraße B 41 versteckt sich die zweite Megabaustelle der Doppelgemeinde. Um den Hochwasserschutz an die aktuellen Erfordernisse anzupassen, wird hierbei ein enormer Aufwand betrieben. Insgesamt werden in Hochstetten-Dhaun rund 7,9 Millionen Euro investiert.