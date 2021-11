Mit sehr viel Glück wurde ein beginnender Dachstuhlbrand am Montagnachmittag in der Kirner Innenstadt rechtzeitig festgestellt und gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Kirn war um 15 Uhr noch in der Amalienstraße gegenüber der Grundschule nach einem Einsatz im Mutter-Kind-Heim mit dem Einpacken ihrer Geräte beschäftigt, als erneut die Funkmelder ausgelöst wurden.