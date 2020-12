Mainz

Marktfrühstück, Weinfeste, Johannisnacht – über nichts definiert sich der Mainzer Sommer so sehr wie über seine Feste. Doch in diesem Jahr wird daraus nichts – praktisch alle geplanten Ereignisse sind gestrichen. Als am Mittwoch vergangener Woche Bund und Länder ein Verbot aller Großveranstaltungen bis mindestens 31. August verkündeten, wurde schnell klar: Der Sommer der Feste und Konzerte in Mainz ist dahin.