„Vielfalt braucht Verstärkung – bunt, solidarisch, laut“ lautete das Motto des Christopher-Street-Days in Bad Kreuznach, an dem knapp 300 Personen teilgenommen haben. Es war bereits der dritte Umzug dieser Art in der Kurstadt, den Organisationen wie Bad Kreuznach für Vielfalt, Linksjugend, Grüne, Jusos, die Jugendeinrichtung Mühle, das Queer-Treffen, die Aids-Hilfe Kaiserslautern und Progressives Bad Kreuznach ausrichteten.