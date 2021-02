Corona-Wocheninzidenz bei 34,7: Kreuznacher Diakonie kehrt zum Regelbetrieb zurück

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 4065 Fälle registriert. Derzeit stehen 248 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet:

Stadt Bad Kreuznach 27,

VG Bad Kreuznach 2,

VG Rüdesheim 2,

VG Nahe-Glan 12,

VG Lalo-Stromberg 10,

VG Kirner Land 2.

Die Wocheninzidenz liegt bei 34,7. Die Corona-Ampel springt dadurch auf die Warnstufe Gelb.

Angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen kündigt die Stiftung Kreuznacher Diakonie ein Stück Normalität an: „Wir kehren zum Regelbetrieb zurück“, so Dr. Dennis Göbel, Vorstand Krankenhäuser und Hospize. In den kommenden Tagen werden die Sekretariate der einzelnen Abteilungen demnach neue Termine für Operationen anbieten, kündigt die Kreuznacher Diakonie an.