Kreis Kusel

In mindestens vier Altenheimen im Kreis Kusel herrscht Alarmstimmung: Erstmals hat es das Sars-CoV-2-Virus in die Heime und somit zu besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen geschafft. Das meldete die Pressestelle der Kreisverwaltung. Betroffen sind auch die Kindertagesstätte in Sand im Südkreis, die komplett geschlossen wurde, die Integrierte Gesamtschule in Schönenberg-Kübelberg und die Berufsbildende Schule in Kusel. In letzterer befindet sich jetzt eine ganze Klasse in Quarantäne. Die Infizierten sowie ihre engeren Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt ermittelt und informiert.