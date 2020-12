Coronavirus im Kreis Bad kreuznach: Zahl der Infizierten bleibt auch am Montag konstant

Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 17:55 Uhr

Die Zahl der seit dem Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach liegt weiterhin bei 137. Neue Fälle wurden demnach auch am Montag dem Gesundheitsamt keine übermittelt. Acht Personen sind in stationärer Behandlung.

Achtung, so schreibt die Kreisverwaltung dazu in ihrer Information: Die Zahl der Personen im Krankenhaus umfasst nur Patienten, die im Landkreis Bad Kreuznach postalisch gemeldet sind. Darüber hinaus ist es allerdings möglich, dass auch Personen mit Wohnort außerhalb des Landkreises Bad Kreuznach in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt werden. Diese werden von der täglichen Statistik des Gesundheitsamtes somit nicht erfasst.

In der Gesamtzahl (137) enthalten sind auch die bisher insgesamt 33 aus der Quarantäne entlassenen Personen. Demnach stehen aktuell 104 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamts.