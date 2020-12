Gau-Bickelheim

Das Rätsel um das Wohnhaus in der Ringstraße 48 in Hackenheim, in dem seit Wochen immer wieder junge osteuropäische Mitarbeiter des Gau-Bickelheimer Wurstherstellers Sutter für wenige Tage wohnen und dann wieder verschwinden (wir berichteten), ist gelüftet: Wie das Unternehmen mitteilt, werden dort vorübergehend Mitarbeiter untergebracht, die zu Besuch in ihren jeweiligen Heimatländern waren.