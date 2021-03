Kreis Bad Kreuznach

Corona-Update: Inzidenz liegt im Kreis Bad Kreuznach wieder unter 100

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist binnen eines Tages um 17 gestiegen (Stand, Dienstag, 14 Uhr) und liegt bei insgesamt 4567. Fünf Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Derzeit stehen 291 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. In den vergangenen sieben Tagen wurden folgende Fallzahlen in den Kommunen gemeldet: Stadt Bad Kreuznach: 45, VG Bad Kreuznach: 28, VG Rüdesheim: 40, VG Nahe-Glan: 9, VG Langenlonsheim-Stromberg: 24, VG Kirner Land: 12. Die Wocheninzidenz liegt bei 97,3.