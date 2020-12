Corona-Update im Kreis Bad Kreuznach: Zwei neue Infizierte am Montag

Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 16:06 Uhr

In der Gesamtzahl (309) enthalten sind auch die bisher insgesamt 261 (+7) aus der Quarantäne entlassenen und sieben verstorbenen Personen. Aktuell stehen somit 41 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach in der Betreuung des Gesundheitsamtes. Keine dieser Personen befindet sich jedoch in stationärer Behandlung.

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Schüler an der Integrierten Gesamtschule in Stromberg liegt derweil weiter bei acht. Bei den Lehrern waren die bislang vorliegenden Testergebnisse allesamt negativ.