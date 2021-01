Kreis Bad Kreuznach

Corona-Update im Kreis Bad Kreuznach: Sechs Tote zu beklagen

Seit dem letzten Update am Sonntag, 3. Januar, ist die Zahl der Personen, die sich mit Corona infizierten, um 25 gestiegen und liegt im Kreis Bad Kreuznach jetzt bei insgesamt 2878. In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 1868 (plus 53) aus der Quarantäne Entlassenen sowie die Verstorbenen.