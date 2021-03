Corona-Update im Kreis Bad Kreuznach: Inzidenz steigt auf 60

Fünf Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Derzeit stehen 179 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle.

In den vergangenen sieben Tagen wurden folgende Fallzahlen in den Kommunen gemeldet:

Stadt Bad Kreuznach: 36,

VG Bad Kreuznach: 14,

VG Rüdesheim: 15,

VG Nahe-Glan: 11,

VG Lalo-Stromberg: 10,

VG Kirner Land: 9.

Die Wocheninzidenz im Landkreis Bad Kreuznach liegt bei 60.

In Ergänzung zu der veröffentlichten Liste der 25 Stationen für kostenlose Schnelltests im Kreis Bad Kreuznach informieren die Betreiber der Teststelle im Sportheim des TuS Winzenheim, die Gemeinschaftspraxis Winzenheim und die Apotheke am Mönchberg Winzenheim: Die Teststelle im Sportheim öffnet zunächst ausschließlich am Freitag, 25. März, von 16 bis 18 Uhr, am Dienstag, 30. März, von 16 bis 18 Uhr, und am Karsamstag, 3. April, von 11 bis 130 Uhr. Es ist keine Terminvereinbarung nötig.