Bad Sobernheim

Wie die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt hat ist die Zahl der positiv auf den Coronavirus getesteten Personen in Bad Sobernheim und Umgebung weiter gestiegen. Bei einem kreisweiten Anstieg um neun auf nunmehr 68 in der Betreuung des Gesundheitsamts stehenden Personen gegenüber dem Ergebnissen am Mittwoch, kommen sechs der Neubetroffenen aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan.