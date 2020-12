Corona-Update im Kreis Bad Kreuznach: Drei neue Fälle seit Donnerstag

Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 17:45 Uhr

Nach mehrtägigem Stillstand bei der Infiziertenzahl sind damit seit dem vergangenen Donnerstag drei neue Fälle hinzugekommen. Sechs Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. In der Gesamtzahl (189) enthalten sind auch die bisher insgesamt 118 aus der Quarantäne entlassenen sowie die drei verstorbenen Personen. Aktuell stehen 68 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamts.