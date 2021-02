Corona-Update im Kreis Bad Kreuznach: 57 neue Fälle übers Wochenende

Am Samstag stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach im Vergleich zum 1. Januar um 41 Personen. Dazu kamen am Sonntag weitere 16 Neuinfizierte. Somit liegt die Gesamtzahl bei 2853.

Darin enthalten sind auch die bisher insgesamt 1761 (plus 57) aus der Quarantäne entlassenen sowie die 35 verstorbenen Personen. Aktuell stehen somit 1003 nachgewiesen Infizierte aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamts. 38 befinden sich in stationärer Behandlung.

Betroffene Gebietskörperschaften sind die Stadt Bad Kreuznach (468), die Verbandsgemeinde Rüdesheim (143), die Verbandsgemeinde Nahe-Glan (180), die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (60), die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg (84) und die Verbandsgemeinde Kirner Land (68). Die Neufälle im Landkreis innerhalb der vergangenen sieben Tage liegen insgesamt bei 292. Die Zahl der Neufälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der jüngsten sieben Tage (Inzidenzwert) liegt bei 185,4.