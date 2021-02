Kreis Bad Kreuznach Corona-Update im Kreis Bad Kreuznach: 15 neue Infektionen Die Zahl der Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist über das Wochenende um 15 gestiegen, wodurch sich die Gesamtzahl von 4211 ergibt (Stand Samstag, 27. Februar, 11 Uhr).

11 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Insgesamt sind bisher 119 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 174 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden folgende Neuinfektionen in den Verbandsgemeinden gemeldet: In der Stadt Bad Kreuznach sind es 18, in der VG Bad Kreuznach 4, in der VG Rüdesheim sind es 11, in der VG Nahe-Glan 20, in der VG Lalo-Stromberg 16 und in der VG Kirner Land sind es 5. Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises nach dem Rechenmodell des Landes bei 46,7. Die Corona-Ampel springt dadurch auf Orange.