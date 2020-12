Corona-Update: Am Wochenende 43 neue Infektionen im Landkreis Bad Kreuznach

Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 16:01 Uhr

In der neuen Gesamtzahl seien nach wie vor die bisher insgesamt 657 aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die neun Verstorbenen enthalten, informiert der Landkreis. Aktuell stünden somit 295 nachgewiesen infizierte Personen in der Betreuung des Gesundheitsamtes. Fünf befänden sich in stationärer Behandlung.

Die Zahl der Neufälle innerhalb der letzten sieben Tage liegt bei 178. Die Zahl der Neufälle pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche kommt auf 113.