Corona-Update: 35 weitere Infektionen im Kreis Mainz-Bingen

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Freitag (Stand 14 Uhr) 16 Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen und 19 neue Fälle in der Stadt Mainz. Insgesamt sind es derzeit 12.194 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Davon kommen 5290 aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 6904 aus der Stadt Mainz. Insgesamt wurden im Landkreis bisher 224 (plus 17) Mutanten festgestellt, in der Stadt Mainz 222 (plus 19).

Die Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner:

Landkreis Mainz-Bingen 42 (plus 3, Gefahrenstufe orange),

Stadt Mainz 50 (plus 1, Alarmstufe rot).

Das Gesundheitsamt meldete bisher insgesamt 357 (plus 2) Todesfälle in Verbindung mit dem Virus.