Die DLRG Bad Kreuznach engagiert sich an dem Projekt „Testen für alle“ des Landes Rheinland-Pfalz. Hierzu wurde in den Räumlichkeiten des Bäderhaus Bad Kreuznach in der Kurhausstraße 23 unter den geltenden Hygienerichtlinien und Vorschriften ein sogenanntes Point-of-Care-Antigen- oder kurz PoC-Schnelltestzentrum eingerichtet.