Corona-Testzentrum im Bäderhaus: Unbürokratisch und schnell Gewissheit erlangen

Die DLRG Bad Kreuznach engagiert sich an dem Projekt „Testen für alle“ des Landes Rheinland-Pfalz. Hierzu wurde in den Räumlichkeiten des Bäderhaus Bad Kreuznach in der Kurhausstraße 23 unter den geltenden Hygienerichtlinien und Vorschriften ein sogenanntes Point-of-Care-Antigen- oder kurz PoC-Schnelltestzentrum eingerichtet. Dort führen ehrenamtlich geschulte DLRG-Mitglieder die kostenlosen Tests durch, werten diese aus und teilen den Bürgern anschließend auch gleich das Testergebnis mit. Die DLRG will damit ihren Beitrag zu einem flächendeckenden Angebot von Schnelltestungen für die rheinland-pfälzischen Bürger sicherstellen.