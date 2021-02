Erfreulicherweise geht die Zahl der Personen, die sich mit dem Coronavirus infizieren seit Tagen zurück. Die Nachfrage nach einem Test ist andererseits unverändert hoch, deshalb kann es in Stoßzeiten, etwa morgens, zu längeren Wartezeiten bei der Terminvergabe kommen. In der Abstrichstation in der ehemaligen Nahelandschule in der Schulstraße in Windesheim werden an den drei Öffnungstagen Montag, Mittwoch und Freitag aktuell pro Woche rund 180 bis 220 Tests durchgeführt.