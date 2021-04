Am Montag hat zwar das große Corona-Testen in den Schulen offiziell begonnen, doch in vielen Einrichtungen im Kreis Bad Kreuznach läuft das Ganze erst einmal nur zögerlich an. An der IGS Stromberg sind die Tests erst am Freitagnachmittag eingetroffen. „Wir Lehrer haben dann erst mal selbst ausprobiert, wie das funktioniert“, sagt Ulrike Kirchner, zweite stellvertretende Schulleiterin.