Corona-Stand im Kreis Bad Kreuznach: Zwei weitere Infizierte seit 26. Juni und damit 203

Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 14:32 Uhr

Darüber informierte die Kreisverwaltung am Freitag. Der erste Fall trat am 10. März auf. Momentan befindet sich eine Personen in stationärer Behandlung. In der Gesamtzahl (203) sind auch die bisher insgesamt 193 aus der Quarantäne Entlassenen und ferner die sieben Verstorbenen enthalten. Aktuell stehen somit drei nachgewiesen Infizierten aus dem Kreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes.