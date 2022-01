Corona-Stabsstelle: Omikron-Ausbruch in Bad Kreuznacher Neustadt-Kneipen

Die Stabsstelle Corona verzeichnet in den vergangenen Tagen einen rasanten Anstieg von Corona-Infektionen, die augenscheinlich in Zusammenhang mit dem Besuch von gastronomischen Einrichtungen in der Bad Kreuznacher Neustadt stehen.

Eine nicht unerhebliche Anzahl der infizierten Personen habe als mögliche Ansteckungsquelle den Besuch unterschiedlicher Kneipen, Bars und Cafés in der Neustadt angegeben. Als Ansteckungszeitraum kommt die Zeit zwischen dem 25. und 31. Dezember in Betracht. Die Mehrzahl der Personen ist mit der Omikron-Variante infiziert.

Um das Ausmaß der Infektionen eindämmen zu können, bittet die Stabsstelle Corona des Kreises alle Personen, die in besagtem Zeitraum eine gastronomische Einrichtung in der Bad Kreuznacher Neustadt besucht haben, sich unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus an einer der kostenlosen Schnellteststationen testen zu lassen. Gerade bei immunisierten Personen verläuft eine Infektion oft symptomfrei, kann aber dennoch an andere Personen weitergegeben werden.

Aus gegebenem Anlass weist die Kreisverwaltung die Gastronomen erneut darauf hin, neben der Kontrolle des Impfstatus am Eingang auch eine lückenlose Kontakterfassung der Gäste sicherzustellen. Nur so könnten größere Ausbruchsgeschehen schnell und effektiv eingedämmt werden. Dies sei gerade bei der sehr ansteckenden Omikron-Variante des Virus ein wichtiger Aspekt.