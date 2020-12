Corona-Stabsstelle meldet: Zwei Infizierte an der Oberstufe der IGS Stromberg

Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 19:27 Uhr

Kreis Bad Kreuznach. Zwei Schüler der IGS Stromberg sind infiziert. Das teilt die Corona-Stabsstelle des Kreises am Dienstagnachmittag mit.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Bad Kreuznach liegt weiter bei 301 (unverändert zu Montag). Zwischenzeitlich wurden zwei Schüler der Oberstufe an der IGS Stromberg positiv auf das Virus getestet. Ein positives Ergebnis erreichte das Gesundheitsamt am Montag, ein weiteres einer außerhalb des Kreises lebenden Person am Dienstag. Die neue Corona-Stabsstelle nahm sofort die Ermittlung der vorherigen Kontaktpersonen der beiden IGS-Schüler auf, schreibt der Kreis.