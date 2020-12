Monzingen/Schweden

„Lockdown“ während Corona – in Schweden ist das Herunterfahren des öffentlichen Lebens, anders als in Deutschland, nur eingeschränkt Thema. Der Monzinger Jürgen Disselhoff (62) ist mit einer Schwedin (Anna, 57) verheiratet und lebt seit 25 Jahren wechselweise mit ihr an der Nahe und in Schweden (Furudal). „Seit Anfang März bin ich wieder in Schweden und damit zu einem Zeitpunkt, als es mit Corona gerade erst richtig anfing“, beschreibt er die Ausgangslage: