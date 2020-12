Kreis Bad Kreuznach

Coronalage im Kreis Bad Kreuznach: 35 Neuinfektionen seit Donnerstag

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember, 11 Uhr) erneut um 35 gestiegen. Aktuell sind somit 997 nachgewiesen infizierte Personen in Quarantäne und unterliegen der Betreuung des Gesundheitsamtes. 26 an Covid-19-Erkrankte befinden sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.