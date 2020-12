Kreis Bad Kreuznach

Coronalage: Aktuell 981 Personen im Kreis Bad Kreuznach infiziert

Die Kreisverwaltung informiert, dass die Zahl der mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis (Stand 24. Dezember, 11 Uhr) an Heilig Abend um 37 gestiegen ist. Somit sind momentan 981 positiv getestete Menschen in der Betreuung des Gesundheitsamtes. 20 Betroffene befinden sich in stationärer Behandlung.