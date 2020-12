Corona-Krise: Die Kirner sagt das für 23. April geplante Brauereifest ab

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 20:06 Uhr

Wegen der Coronavirus-Krise, so die Privatbrauerei jetzt auf ihrer Homepage, werde momentan auf alle Brauereiführungen verzichtet: „Als Vorsichtsmaßnahme vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Coronavirus vergibt die Kirner Privatbrauerei bis auf Weiteres keine neuen Besichtigungstermine.“ Bereits bestätigte Führungen fänden aber wie geplant statt. Der Publikumsverkehr auf dem Kirner Brauereigelände werde aufgrund der aktuellen Situation so gering wie möglich gehalten. „Somit fällt auch das traditionelle Kirner Brauhoffest am ,Tag des Bieres' – Donnerstag, 23. April – den widrigen Umständen zum Opfer.“