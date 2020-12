Kirn

Digitalisierung ist schon seit Jahren mehr als nur ein Hobby von VHS-Leiterin Lena Lorenz, die selbst Kurse gibt, wie man am besten und sichersten die Möglichkeiten des schnellen Internets oder des Smartphones nutzt. Im vergangenen Jahr hatte die VHS-Kirn erstmals einen Livestream geschaltet. Der Vortrag über den Weltklimagipfel fand in der VHS Eschweiler statt, und per Beamer war war die Kirner VHS mit dabei.