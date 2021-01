Corona-Infektionszahlen steigen um 56 – Inzidenzwert im Kreis Bad Kreuznach bei 156,6

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist von Dienstag auf Mittwoch (Stand 11 Uhr) um 56 gestiegen und liegt bei insgesamt 3544. 15 dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung.Insgesamt sind bisher 85 mit dem Coronavirus infizierte Menschen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben.

Aktuell stehen 680 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Davon gehören 17 Prozent der Altersklasse 61 bis 70 Jahre an, 21 Prozent sind zwischen 71 und 80 Jahre alt. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet:

Stadt Bad Kreuznach: 90

VG Bad Kreuznach: 20

VG Rüdesheim: 43

VG Nahe-Glan: 31

VG Lalo-Stromberg: 18

VG Kirner Land: 39

Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises Bad Kreuznach nach dem Rechenmodell des Landes jetzt bei 156,6.