Corona-Hotspot im Flüchtlingsheim: 13 Neuinfektionen im Stadtgebiet Mainz

Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 15:24 Uhr

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Freitag (mit Stand von Donnerstag, 19 Uhr) derzeit in Mainz und Mainz-Bingen 1079 (plus 14 zum Vortag) Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insgesamt kommen 428 (plus 1) positiv Getestete aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 651 (plus 13) aus der Stadt Mainz.

Die hohe Zahl an Neuinfektionen aus der Stadt Mainz ergibt sich durch die positive Testung von 13 Personen, die derzeit in der Housing-Area in Mainz-Gonsenheim untergebracht sind.

Hierbei handelt es sich um Betroffene, die eigentlich in der Flüchtlingsunterkunft im seit mehr als zwei Wochen unter Quarantäne stehenden Allianzhaus leben und nach dem Auftreten der positiven Fälle vor zwei Wochen – zunächst negativ getestet – in einem Haus in der Housing-Area in Quarantäne waren.

Nachtestungen ergaben nun die positiven Ergebnisse. Weitere Tests stehen am Sonntag an, die Ergebnisse werden am Montagnachmittag erwartet. Dann entscheiden Gesundheitsamt und Stadt über das weitere Vorgehen.