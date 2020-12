Bad Kreuznach

Coronafälle in zwei Kreuznacher Kitas: Quarantäne angeordnet

In den beiden städtischen Kindergärten Jungstraße und Hermann Rohloff in Bad Kreuznach sind Coronafälle aufgetreten. Wegen zwei positiv auf Covid-19 getesteten Personen in der Kita Jungstraße/Baumgartenstraße bleiben zwei Krippengruppen und eine Nestgruppe ab sofort geschlossen.