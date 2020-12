Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 18:36 Uhr

Corona-Fälle in der Volksbank: Volksbank-Chef zu den Hintergründen

„Wir haben schnell reagiert, hatten aber auch richtiges Glück. Das muss man so klar sagen“, fasst Volksbank-Chef Horst Weyand die Situation in der eigenen Bank zusammen. Sechs Mitarbeiter seien in Tirol gemeinsam im Skiurlaub gewesen.