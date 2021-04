Der Kirner Rewe-Markt muss erneut wegen der Corona-Pandemie seine Öffnungszeiten reduzieren. „Dies ist ja nach dem Januar bereits das zweite Mal in der Pandemie. Unsere Mitarbeiter nehmen dies allerdings gelassen und reagieren sehr flexibel. So fangen einige Mitarbeiter der Spätschicht früher an oder feiern mal eine Überstunde ab,“ sagt uns Geschäftsführer Mike Greuloch.