Kreis Bad Kreuznach

Corona-Ampel wieder auf „Rot“: Wocheninzidenz im Landkreis steigt auf 53,0

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist seit dem Freitag (19. Februar) um 37 neu infizierte Personen gestiegen und liegt bei aktuell 262 Menschen in Betreuung der Corona-Stabstelle (Stand Sonntag, 21. Februar, 11 Uhr). 17 der Erkrankten befinden sich in stationärer Behandlung. Das teilte die Kreisverwaltung am Sonntag mit. Insgesamt sind bisher 116 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis verstorben. Innerhalb der letzten 7 Tage wurden folgende Neuinfektionen in den Verbandsgemeinden gemeldet: