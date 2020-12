Bad Sobernheim

„Es gab in den vergangenen 14 Tagen eine Häufung von Fällen aus dem Umfeld der Berliner Straße in Bad Sobernheim, und daher hat man sich in der Stabstelle Corona für das Angebot eines freiwilligen Schnelltests entschieden“, berichtet Pressesprecher Benjamin Hilger. Der Aufruf kam recht kurzfristig, am Freitag ließ die Kreisverwaltung Flugblätter auf Deutsch und Türkisch verteilen, um für das Angebot eines Tests am Sonntag zu werben.