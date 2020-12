Kreis Bad Kreuznach

Mitten in der Pandemie infiziert sich die Kontaktperson eines Feuerwehrmanns mit dem Virus. Seine Einheit wird kurzzeitig abgemeldet, ein Teil geht vorsorglich in Quarantäne: Das haben die Kameraden in Feilbingert erlebt. Doch was passiert, wenn bei weiteren Infektionen noch mehr Einheiten abgemeldet werden müssen? Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hofmann hat einen Plan B und versichert: „Die Sicherheit der Bevölkerung ist auf jeden Fall gewährleistet.“