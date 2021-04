Kreis Bad Kreuznach

Corona: Wegen eines technischen Problems keine neuen Infiziertenzahlen an Karfreitag

Aufgrund eines technischen Problems kann die Kreisverwaltung an Karfreitag keine Anzahl von neu infizierten Personen angeben. Diese werden in das Update am Samstag miteinbezogen. Die heutigen Zaheln sind deshalb wenig aussagekräftig und geben die aktuelle Siuation nur bedingt wieder.