Kreis Bad Kreuznach

Ein weiterer Traditionsbäcker muss die Backschürze an den Nagel hängen: Das Familienunternehmen Gräff gab am Dienstagnachmittag via Facebook bekannt, dass es den Betrieb einstellen muss. Der für Ende 2020 avisierte Abschied kommt früher als erwartet, denn bedingt durch „einige kostspielige Reparaturen in der Backstube“ habe man die Geschäftsaufgabe vorgezogen, teilt Familie Gräff auf ihrer Facebook-Seite mit.