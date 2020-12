Corona: Über Weihnachten 136 neu Infizierte im Kreis Bad Kreuznach

Kreis Bad Bad Kreuznach. Nach einem Plus von 37 Infizierten bis Heiligabend, 35 bis 25. Dezember und 17 bis 26. Dezember sind die Infiziertenzahl im Kreis Bad Kreuznach um weitere 47 auf nunmehr 2561 gestiegen.

In der Gesamtzahl enthalten sind 1511 (plus 22) aus der Quarantäne Entlassenen und die 29 Verstorbenen (unverändert). 1021 Infizierte werden momentan vom Gesundheitsamt betreut; davon sind 28 in stationärer Behandlung.

Die Fallverteilung: Stadt Bad Kreuznach 473, Verbandsgemeinde Rüdesheim 159, VG Nahe-Glan 165, VG Bad Kreuznach 55, VG Langenlonsheim-Stromberg 90 und VG Kirner Land 79.

Neufälle im Kreis in den vergangenen sieben Tagen: 270; Neufälle pro 100 000 Einwohner in dieser Zeit: 171,5.