Kreis Bad Kreuznach Corona: Keine neuen Infektionen Keine neuen Infektionen meldet die Corona-Stabsstelle in ihrem Update von Montag, 16 Uhr. Die Zahl der Personen, die sich seit Pandemiebeginn mit dem Virus infiziert haben, liegt weiter bei 4385. Fünf dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

Die Wocheninzidenz liegt seit Sonntag bei 52,4. Insgesamt sind bisher 122 infizierte Personen aus dem Kreis verstorben. Aktuell stehen 164 Personen in der Betreuung der Stabsstelle. In den Verbandsgemeinden wurden in den vergangenen sieben Tagen folgende Fallzahlen gemeldet: Stadt Bad Kreuznach: 29, VG Bad Kreuznach: 14, VG Rüdesheim: 16, VG Nahe-Glan: 10, VG Lalo-Stromberg: 4, VG Kirner Land: 10. Insgesamt 10,8 Prozent aller neuen Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage entfallen auf Alten- und Pflegeeinrichtungen, 6 Prozent auf medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, Rehakliniken und Arztpraxen des Kreisgebietes.