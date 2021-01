Abtweiler/VG Nahe-Glan

Abtweiler. Peter Michel, dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und Vorsitzender der Unabhängigen Bürgerliste im VG-Rat, ist mit der Verlagerung der Ratsarbeit in den virtuellen Raum sowohl auf Kreis- wie auf Ebene der Verbandsgemeinde nicht einverstanden. „Auch hier gilt, wenn man die Ratsarbeit digital durchführen will, müssen alle Ratsmitglieder zu gleichen Bedingungen teilnehmen können“, erklärt Michel in einer Stellungnahme.