Corona in Mainz-Bingen: 15 weitere Fälle gemeldet

Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 11:59 Uhr

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Freitag mit Stand vom Donnerstag, 19 Uhr, in Mainz und Mainz-Bingen 841 (plus 15 im Vergleich zu Mittwoch) Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon kommen 369 (plus 7) Personen aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 472 (plus 8) aus der Stadt Mainz.

Insgesamt verließen bereits 555 (plus 16) einst positiv auf das Coronavirus getestete Personen die Quarantäne wieder. Die Zahlen spiegeln den gestrigen Stand von 19 Uhr. Das Gesundheitsamt bestätigte bisher insgesamt 27 (plus 1) Todesfälle, davon 11 im Landkreis (unverändert) und 16 (plus 1) in der Stadt Mainz.

