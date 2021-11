Mit der Bekanntgabe von 34 Neuinfektionen hat der Landkreis Bad Kreuznach am Samstag drei aufeinander folgenden Werktagen in zwei der drei Kategorien die Grenzwerte zur Warnstufe zwei überschritten. Dennoch befindet sich der Landkreis Bad Kreuznach aufgrund des Wochenendes aktuell noch in Warnstufe 1.