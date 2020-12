Kreis Bad Kreuznach

10. März, 12.10 Uhr: Der erste Corona-Infizierte im Kreis Bad Kreuznach wird gemeldet. Seither dreht sich alles um die Frage, wie wir die Pandemie auch an der Nahe eindämmen, ja überstehen können. Fragen über Fragen, Neuland für alle: Bürger, Behörden, Medien. Beim Pressegespräch in der beginnenden Krise beantworteten Landrätin Bettina Dickes, Dezernent Hans-Dirk Nies und Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hofmann am Freitagnachmittag einige brennende Fragen.