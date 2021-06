Bisher wurden im Kreis Bad Kreuznach vier Nachweise der Delta-Variante registriert. Für drei Infizierte erhielt der Kreis am Mittwoch den entsprechenden Laborbefund. Es handelt sich um Reiserückkehrer, die sich in der vergangenen Woche unmittelbar nach Vorliegen der positiven Tests in Quarantäne begeben haben. Folgeinfektionen sind bislang nicht bekannt, so Ron Budschat, Leiter der Stabsstelle Corona.