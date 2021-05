Kreis Bad Kreuznach Corona im Kreis Bad Kreuznach: Inzidenz sinkt weiter auf 61,9 Innerhalb der letzten 24 Stunden ist die Anzahl der Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben um 13 gestiegen und und liegt bei insgesamt 5826. Zehn befinden sich in stationärer Behandlung und 271 in der Betreuung der Corona-Stabstelle. Bisher sind 139 mit dem Coronavirus Infizierte gestorben.

Die Wocheninzidenz liegt nach dem Rechenmodell des Landes bei 61,9. In den vergangenen sieben Tagen wurden folgende Fallzahlen aus der Stadt und den VGs gemeldet: Bad Kreuznach: 53, VG Bad Kreuznach: 5, VG Rüdesheim: 10, VG Nahe-Glan: 6, VG Lalo-Stromberg: 13, VG Kirner Land: 11. Am Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach, am Gymnasium Kirn, an der Berufsbildende Schule Kirn und in der Kita Jungstraße Bad Kreuznach kam es in den letzten sieben Tage zu Infektionen.